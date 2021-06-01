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СМИ: В РФ могут направить 777 миллиардов рублей на развитие электрокаров

Олеся Степакова
07:08 01.06.2021
Согласно проекту, к 2030 году водородных заправок в России будет 1200, при этом создание сети обойдется в 126 миллиардов рублей.
СМИ: В РФ могут направить 777 миллиардов рублей на развитие электрокаров
© Фото: pixabay
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Правительство РФ может включить в концепцию развития электротранспорта в России локализацию производства машин на водороде и создание инфраструктуры к ним, увеличив при этом объем финансирования до 2030 года с 418 до 777 миллиарда рублей.  Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на проект распоряжения кабмина, разработанный Минэкономразвития России.

«В документ добавили мероприятия по локализации автотранспорта на водородных топливных элементах (ВТЭ) и созданию водородной заправочной инфраструктуры. Также пересмотрены и расширены планы по поддержке спроса в части электромобилей и автомобилей на ВТЭ», – говорится в сообщении.

Ранее планировалось инвестировать в данную отрасль 418 миллиардов рублей, сообщает издание.

Согласно проекту, к 2030 году водородных заправок в России будет 1200, при этом создание сети обойдется в 126 миллиардов рублей.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что для «масштабного рывка» по электродвижению в России нужны условия, при которых электрокары могли бы конкурировать по цене с автомобилями с традиционными двигателями внутреннего сгорания. Причем не только с бензиновыми, но и работающими на компримированном, а также сжиженном газе.

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