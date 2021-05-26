Путин подписал закон об упрощении регистрации ИП

Глава России Владимир Путин подписал закон, упрощающий регистрацию индивидуальных предпринимателей. Соответствующий документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь, в соответствии с текстом документа, исключается требование о нотариальном удостоверении доверенности представителя заявителя при подаче документов.

Согласно обновленным правилам, нотариус, который засвидетельствовал подлинность подписи на заявлении о регистрации, должен представить все необходимые данные в регистрирующий орган. Они должны быть переданы в электронном формате с усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса.

Ранее Правительство продлило еще на год действие ряда лицензий и разрешений для предпринимателей, которые истекают в 2021 году. Премьер-министр Михаил Мишустин пояснил, что мера поддержки «лицензии автоматом», которая показала свою эффективность во время пандемии коронавируса, коснется порядка десяти сфер бизнеса.