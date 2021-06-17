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Баланс интересов: эксперт оценил намерения Байдена после встречи с Путиным

Ян Брацкий
07:34 17.06.2021
По оценкам эксперта, одной их точек соприкосновения может стать стратегическая стабильность и контроль за вооружениями.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Несмотря на отсутствие явных прорывов в двусторонних отношениях между США и Россией, диалог президентов Владимира Путина и Джо Байдена может стать основой для дальнейшего конструктива. В этом уверен профессор кафедры истории, директор Института ядерных исследований в Американском университета Вашингтона Питер Кузник.

«Я думаю, Байден надеется, что сможет наладить дружеские отношения между США и Россией. Так что, с одной стороны он должен казаться жестким и не уступать России, но с другой - он должен искать точки соприкосновения наших интересов. Среди этих точек может быть кибербезопасность. Это то, что интересует всех. Он также намерен заняться контролем над вооружениями. Когда Байден только вступил в должность, он первым делом продлил срок действия нового договора по СНВ. Так что это отправная точка для решения некоторых вопросов», - рассказал Питер Кузник в беседе со «Звездой».

В схожей тональности сегодня высказываются многие зарубежные СМИ, оценивая итоги исторического саммита. По их мнению, обе стороны остались довольны встречей, хотя значительные разногласия по ряду принципиальных вопросов между Москвой и Вашингтоном остались.

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