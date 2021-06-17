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Обучение со справкой и запрет на массовые мероприятия: как регионы РФ борются со вспышкой COVID-19

Роман Захаров
07:24 17.06.2021
Власти и врачи призывают россиян делать прививки от коронавируса, поскольку сейчас это лучшая защита от данного заболевания.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: MOD Russia via Globallookpress.com
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Все больше российских регионов ужесточают коронавирусные ограничения. Например, в Смоленской области приостанавливают проведение массовых мероприятий. Спортивные состязания пока разрешены, но без зрителей. Закрывают все аттракционы и детские развлекательные центры, расположенные в помещениях. На предприятиях вновь вводится еженедельное тестирование на COVID-19. Работодателям предписано выделить сотрудникам дополнительный выходной для прохождения вакцинации.

Особый режим с сегодняшнего дня вводится и в Санкт-Петербурге. Там временно запрещается работа фуд-кортов и детских комнат. Кафе и рестораны ночью смогут продавать еду только на вынос. Заполняемость кинотеатров снизят с 75% до 50%.

В Москве и Подмосковье, где обстановка с коронавирусом самая сложная, ректоры вузов выступили с инициативой пускать на занятия только студентов, которые либо переболели COVID-19, либо вакцинировались. Остальным предлагается осваивать программу на удаленке. Если идею примут, то такой гибридный формат обучения введут с 1 сентября.

Напомним, и власти, и врачи призывают россиян делать прививки от коронавируса, поскольку сейчас это лучшая защита от данного заболевания.

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