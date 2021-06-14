В стране и мире Коронавирус Гинцбург сообщил о циркуляции множества собственных штаммов коронавируса в России Виктория Ивашечкина По словам директора НИЦ имени Гамалеи, ученые изучают свойства этих вирусов. © Фото: Saman Abesiriwardana Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что мониторинг штаммов COVID-19, созданный в РФ, выявил циркуляцию на территории страны множества собственных измененных вариантов инфекции. «Действительно, циркулирует очень много измененных вариантов наших собственных, не британских, не индийских», - сообщил он, передает ТАСС. Александр Гинцбург также добавил, что ученые изучают свойства этих вирусов. Ранее заместитель директора центра Гамалеи Денис Логунов сообщил президенту РФ Владимиру Путину о вероятности появления «московского» штамма коронавируса. При этом специалист не уточнил, чем столичная разновидность может отличаться от других версий вируса. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика