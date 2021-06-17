Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Синоптики пообещали «по колено» воды в Анапе и в Керчи

Ян Брацкий
07:12 17.06.2021
По прогнозам синоптиков, на российском черноморском побережье может выпасть от 30 до 50 миллиметров осадков.
Синоптики пообещали «по колено» воды в Анапе и в Керчи
© Фото: МЧС России, РИА Новости
Читайте нас на:

Аномальные ливни могут привести к масштабным потопам в Керчи, Феодосии, Анапе и Новороссийске. С таким прогнозом выступил сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Как считает эксперт, воды в этих городах будет «по колено».

«Будут потопы на Черноморском побережье Кавказа, от Новороссийска до Тамани, восточный Крым, Керчь, Феодосия», - уточнил Тишковец в беседе с ТАСС.

В этих регионах выпадет до 30-50 миллиметров осадков, что сравнимо с половиной бочки воды, которую вылили на каждый квадратный метр земли. Всему виной циклон, уточнил Тишковец.

В тоже время, в Центральной России погода будет испытывать жителей страны на прочность небывалой жарой. Ожидается, что уже к выходным столбики термометров преодолеют 30-градусную отметку. Кратковременные дожди и локальные грозы не окажут существенного влияния на климатическую обстановку, считают прогнозисты, воздух будет постепенно раскаляться.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.