Синоптики пообещали «по колено» воды в Анапе и в Керчи

Аномальные ливни могут привести к масштабным потопам в Керчи, Феодосии, Анапе и Новороссийске. С таким прогнозом выступил сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Как считает эксперт, воды в этих городах будет «по колено».

«Будут потопы на Черноморском побережье Кавказа, от Новороссийска до Тамани, восточный Крым, Керчь, Феодосия», - уточнил Тишковец в беседе с ТАСС.

В этих регионах выпадет до 30-50 миллиметров осадков, что сравнимо с половиной бочки воды, которую вылили на каждый квадратный метр земли. Всему виной циклон, уточнил Тишковец.

В тоже время, в Центральной России погода будет испытывать жителей страны на прочность небывалой жарой. Ожидается, что уже к выходным столбики термометров преодолеют 30-градусную отметку. Кратковременные дожди и локальные грозы не окажут существенного влияния на климатическую обстановку, считают прогнозисты, воздух будет постепенно раскаляться.