Китайский корабль «Шэньчжоу-12» с космонавтами успешно вышел на орбиту

Китайский пилотируемый корабль «Шэньчжоу-12» с тремя космонавтами вышел на заданную орбиту. Запуск был признан успешным. Об этом говорится в сообщении Китайской программы пилотируемых полетов. Корабль направляется к строящейся орбитальной станции КНР.

«Примерно через 573 секунды после старта пилотируемый корабль отделился от ракеты и вышел на заданную орбиту. Трое космонавтов успешно отправлены в космос, состояние экипажа хорошее», - сказано в сообщении программы полетов.

Китайская ракета-носитель «Чанчжэн-2F» с пилотируемым кораблем стартовала в четверг в 9.22 по местному времени (4.22 мск) с космодрома «Цзюцюань».

«Я верю, что наша космическая станция позволит Китаю добиться еще больших успехов», - заявил главный конструктор программы пилотируемых космических полетов КНР Чжоу Цзяньпин.

Ранее сообщалось, что китайский марсоход «Чжужун» прислал селфи с Марса. Аппарат прислал панорамную фотографию равнины Утопия с места приземления, а также некоторые другие снимки поверхности Красной планеты.