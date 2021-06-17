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Китайский корабль «Шэньчжоу-12» с космонавтами успешно вышел на орбиту

Виктория Ивашечкина
05:54 17.06.2021
Примерно через 573 секунды после старта пилотируемый корабль отделился от ракеты.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Китайский пилотируемый корабль «Шэньчжоу-12» с тремя космонавтами вышел на заданную орбиту. Запуск был признан успешным. Об этом говорится в сообщении Китайской программы пилотируемых полетов. Корабль направляется к строящейся орбитальной станции КНР.

«Примерно через 573 секунды после старта пилотируемый корабль отделился от ракеты и вышел на заданную орбиту. Трое космонавтов успешно отправлены в космос, состояние экипажа хорошее», - сказано в сообщении программы полетов.

Китайская ракета-носитель «Чанчжэн-2F» с пилотируемым кораблем стартовала в четверг в 9.22 по местному времени (4.22 мск) с космодрома «Цзюцюань».

«Я верю, что наша космическая станция позволит Китаю добиться еще больших успехов», - заявил главный конструктор программы пилотируемых космических полетов КНР Чжоу Цзяньпин.

Ранее сообщалось, что китайский марсоход «Чжужун» прислал селфи с Марса. Аппарат прислал панорамную фотографию равнины Утопия с места приземления, а также некоторые другие снимки поверхности Красной планеты.

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