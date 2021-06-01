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Пилотирование с одним отказывающим двигателем: в Тверской области прошли экстремальные маневры летчиков ВТА

Алексей Кошкин
Иван Линдеманн
07:50 01.06.2021
На этот момент экипажи ВТА являются важной составной частью ВКС России и предназначены для десантирования, перевозки войск и выполнения специальных задач.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Летний период обучения стартовал у летчиков Военно-транспортной авиации. Сегодня они отмечают 90-летие со дня основания. На этот момент они являются важной составной частью ВКС России и предназначены для десантирования, перевозки войск и выполнения специальных задач.

На одном из самых больших самолетов в мире - «Руслане» - в маневрах в Тверской области поучаствовал корреспондент «Звезды» Алексей Кошкин.

«Хотя этот самолет по-настоящему великан, но управляют им, как обычно, командир и пилот. Но экипаж состоит из большого количества человек: штурманы, инженеры. Они выполняют пилотирование с одним отказывающим двигателем», - рассказал он.

Прошлый год для экипажей военно-транспортной авиации был, пожалуй, самым загруженным. Во время пандемии наши Ил-76 выполнили более 200 вылетов и перевезли около трех тысяч тонн различных грузов. Военные летчики одни из первых прилетели в китайский город Ухань, где бушевал коронавирус, и эвакуировали оттуда российских граждан. В Италию и Сербию для оказания помощи они доставили наших специалистов войск РХБЗ, военных медиков и необходимую технику.

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