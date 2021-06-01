Девяносто лет в небе: военно-транспортная авиация отмечает юбилей
Опытный воздухо-десантный отряд в составе Ленинградского военного округа для обеспечения десантирования подразделений, а также перевозки личного состава, вооружения, техники и грузов был сформирован первого июня 1931-го года.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Первого июня исполняется 90 лет военно-транспортной авиации (ВТА). В первом полугодии командованием ВТА проведено более 20 учений различного уровня. За данный период средний налет на летчика составил около 100 часов. Все поставленные перед личным составом в учебном периоде задачи выполнены, и выполнены с высоким качеством.
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