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Девяносто лет в небе: военно-транспортная авиация отмечает юбилей

Ян Брацкий
00:00 01.06.2021
Опытный воздухо-десантный отряд в составе Ленинградского военного округа для обеспечения десантирования подразделений, а также перевозки личного состава, вооружения, техники и грузов был сформирован первого июня 1931-го года.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Первого июня исполняется 90 лет военно-транспортной авиации (ВТА). В первом полугодии командованием ВТА проведено более 20 учений различного уровня. За данный период средний налет на летчика составил около 100 часов. Все поставленные перед личным составом в учебном периоде задачи выполнены, и выполнены с высоким качеством.

© Минобороны России

В частности одним из проведенных мероприятий стали уникальные исследовательские летно-тактические учения в горной местности.

«Проверка способности обнаружения и сопровождения воздушных целей новой аппаратурой самолета радиолокационного дозора и наведения А-50У на фоне горной местности и являлось главной задачей данных исследовательских учений. Кроме этого, экипажи различных типов воздушных судов ВТА закрепили навыки в пилотировании самолетов в таких условиях. Горная местность имеет свои особенности поиска и оценки возможностей площадок приземления для десанта, отработки прицеливания», - заявил командующий военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.

Первого июня в 1931-го года был сформирован опытный воздухо-десантный отряд в составе Ленинградского военного округа для обеспечения десантирования подразделений, а также перевозки личного состава, вооружения, техники и грузов.

© Минобороны России

В настоящее время ВТА - составная часть Воздушно-космических сил, является средством Верховного Главного командования Вооруженными Силами Российской Федерации и предназначена для десантирования воздушных десантов, перевозки по воздуху войск и материальных средств, обеспечения перегруппировки войск, выполнения других специальных задач.

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