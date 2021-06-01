Армия Девяносто лет в небе: военно-транспортная авиация отмечает юбилей Ян Брацкий Опытный воздухо-десантный отряд в составе Ленинградского военного округа для обеспечения десантирования подразделений, а также перевозки личного состава, вооружения, техники и грузов был сформирован первого июня 1931-го года. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Первого июня исполняется 90 лет военно-транспортной авиации (ВТА). В первом полугодии командованием ВТА проведено более 20 учений различного уровня. За данный период средний налет на летчика составил около 100 часов. Все поставленные перед личным составом в учебном периоде задачи выполнены, и выполнены с высоким качеством. © Минобороны России В частности одним из проведенных мероприятий стали уникальные исследовательские летно-тактические учения в горной местности. «Проверка способности обнаружения и сопровождения воздушных целей новой аппаратурой самолета радиолокационного дозора и наведения А-50У на фоне горной местности и являлось главной задачей данных исследовательских учений. Кроме этого, экипажи различных типов воздушных судов ВТА закрепили навыки в пилотировании самолетов в таких условиях. Горная местность имеет свои особенности поиска и оценки возможностей площадок приземления для десанта, отработки прицеливания», - заявил командующий военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов. Первого июня в 1931-го года был сформирован опытный воздухо-десантный отряд в составе Ленинградского военного округа для обеспечения десантирования подразделений, а также перевозки личного состава, вооружения, техники и грузов. © Минобороны России В настоящее время ВТА - составная часть Воздушно-космических сил, является средством Верховного Главного командования Вооруженными Силами Российской Федерации и предназначена для десантирования воздушных десантов, перевозки по воздуху войск и материальных средств, обеспечения перегруппировки войск, выполнения других специальных задач. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика