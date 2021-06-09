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Эксперт рассказал, как выбрать качественную клубнику на рынке

Алена Миронова
08:19 09.06.2021
Главный агроном Тимирязевской академии Владимир Викулов раскрыл «Звезде» признаки, которыми должна обладать качественная клубника.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости
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Сезон клубники начался с первыми днями июня. О том, как выбрать качественную клубнику на рынке, «Звезде» рассказал главный агроном Тимирязевской академии Владимир Викулов.

Эксперт отметил, что, прежде всего, необходимо посмотреть, в чем привезли ягоду. 

«Иногда зачастую везут в большой таре толщиной даже..навалом..20 и больше сантиметров. Соответственно, она мнется. Внешний вид сразу страдает», - заметил Викулов.

Следующий признак хорошей клубники - наличие свежих чашелистиков. 

«Особенно плодоножка, место срыва. Чем оно свежее, тем, значит, лучше. Потому что если она потемневшая или уже несвежая, с заветренными краями, это говорит о том, что клубника хранилась, либо транспортировалась достаточно долго. Зачастую к нам везут ее вплоть до Ливана, я вот видел в продаже. Это в холодильнике.. при пониженных температурах, не исключена в этом случае обработка средствами, снижающими количества болезней. Разобраться с этим, естественно, на рынке не представляется возможным», - подчеркнул эксперт.

Идеальный вариант - когда клубника попадает на прилавок прямо в день сбора. Следует обратить внимание и на то, как ягода выглядит внешне.

«Многие сорта, сейчас это меньше, но в более ранние сроки, выращенные в защищенном грунте, они часто бывают неравномерно окрашены. Бывает часть ягоды спелая, часть неспелая. Это говорит о том, что не было оптимальных условий для созревания. Конечно, это может быть и сортовым признаком, но чаще это говорит о том, что не совсем она собрана при созревании. Она может быть собрана при неполном созревании - в таком виде транспортируется лучше, сохранится и так далее. Но вкус и качество, естественно, страдает», - обратил внимание агроном.

Ягода должна быть целая, чистая, без механических повреждений, полностью окрашенная, а зеленая ее часть должна быть свежей. Цвет также может зависеть и от сорта - она может быть розоватой, темно-красной, красной или же несколько светлее, резюмировал эксперт.

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