В Белом доме подвели итоги саммита Россия-США

В администрации США заявили, что встреча президентов России и Америки Владимира Путина и Джо Байдена была сосредоточенной, практичной, неконфронтационной дискуссией. Также подчеркивается, что в ходе саммита лидеры стран сосредоточились на разных важных вопросах.

В Белом доме отметили, что политики «не читали друг другу заготовленные тезисы и не просто произносили монологи о том или о другом».

«Они говорили о сферах, в которых у нас есть реальные, четкие и существенные разногласия», - подчеркнули в администрации, передает РИА Новости.

По словам представителя администрации США, переговоры лидеров государств закончились не сильно раньше, чем ожидалось. Изначально в расписании были встроены перерывы. Ими политики полностью не воспользовались, как объяснили в Белом доме.

Ранее президент США Байден назвал доброй и позитивной атмосферу встречи с российским лидером, которая прошла на вилле Ла Гранж в среду, 16 июня. Американский лидер также подчеркнул, что отношения между странами должны быть предсказуемыми и стабильными.