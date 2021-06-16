В стране и мире Переговоры Путина и Байдена Байден раскритиковал американских журналистов после саммита с Путиным Олеся Степакова Президент США заявил, что журналисты постоянно пытаются задать ему вопросы в отрицательном ключе. © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Президент США Джо Байден раскритиковал американских журналистов за негативный настрой по поводу встречи с российским лидером Владимиром Путиным. «Вы настроены негативно», – сказал Байден представителям СМИ в аэропорту Женевы перед вылетом в США. Американский лидер заявил, что журналисты постоянно пытаются задать ему вопросы в отрицательном контексте. «Чтобы сделать репортаж, вы должны быть негативными. Вы никогда не задаете позитивных вопросов», – отметил глава Белого дома. Ранее, после саммита с Владимиром Путиным, президент США Байден назвал доброй и позитивной атмосферу встречи с российским лидером, которая прошла на вилле Ла Гранж в среду, 16 июня. Американский лидер также подчеркнул, что отношения между странами должны быть предсказуемыми и стабильными. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика