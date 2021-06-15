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Глава NASA рассказал о первом телефонном разговоре с Рогозиным

Виктория Ивашечкина
23:26 15.06.2021
Билл Нельсон принял участие в глобальной космической конференции.
Глава NASA рассказал о первом телефонном разговоре с Рогозиным
© Фото: Kremlin Pool Global Look Press
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Глава NASA Билл Нельсон рассказал, что провел телефонный разговор с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным. Коллеги обсудили тесное сотрудничество двух стран в космосе.

«Я побывал в России, где принял участие в прошедшей в Санкт-Петербурге глобальной космической конференции и затем провел разговор с главой «Роскосмоса», - подчеркнул Нельсон на слушаниях в сенате.

Он уточнил, что попросил Рогозина помнить, что две страны с 1975 года сотрудничают, работают и взаимодействуют вместе в космосе.

Ранее сообщалось, что Билл Нельсон в ходе беседы с Дмитрием Рогозиным позитивно оценил двустороннее взаимодействие в космосе. Также он заявил о намерении продления эксплуатации МКС при обеспечении необходимого государственного финансирования до 2030 года.

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