Синоптик рассказал, когда в Москву вернется летняя погода

Похолодание, вызванное затоком холодного арктического воздуха, которое сейчас находится в центре Европейской части России, не будет продолжительным. Об этом «Звезде» рассказал сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Из-за того, что погода будет антициклональной, будет сухой, малооблачной, то воздух начнет довольно интенсивно прогреваться. Уже на этой неделе отличительной особенностью погодных условий будет то, что практически каждый день температура воздуха будет прибавляться. Среднесуточная температура будет ежедневно прибавляться на один-два градуса», - рассказал специалист.

Кроме того, по словам Синенкова, ожидается, что уже к четвергу будет до 21 градуса, а к выходным - до 23-25. При этом погода будет малооблачной, сухой, без осадков, но ветреной - до умеренных 4-9 метров в секунду. Его направление будет преимущественно северо-восточным.