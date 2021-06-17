Площадь пожара на металлобазе в Люберцах увеличилась до 1 тыс. кв.м.

Площадь пожара на металлобазе в Люберцах выросла до 1 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Напомним, ранее в столичный главк МЧС поступило сообщение о возгорании по адресу: 2-я Вольская, дом 34. Изначальная площадь пожара составляла 120 квадратных метров. По последним данным, информация о пострадавших не поступала.

Также сообщается, что есть угроза дальнейшего распространения огня. Также решается вопрос о привлечении к тушению пожарного поезда.