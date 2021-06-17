Собянин рассказал о новой и более опасной мутации COVID-19 в Москве

Заразившиеся коронавирусом в Москве носят новую мутацию коронавируса, которая заметно отличается от оригинального уханьского штамма. Об этом заявил в ходе встречи с рестораторами мэр Москвы Сергей Собянин.

«К сожалению, то, с чем мы боролись в прошлом году, с китайским вирусом - уханьским, сегодня его в Москве практически нет. Пришла новая мутация, новый штамм действует. Он более агрессивный, более тяжело переносится, быстрее распространяется. Пробивает значительно больше иммунитет человека», - заявил Сергей Собянин.

Мэр напомнил о негативной динамике заболеваемости и подчеркнул, что новый штамм дает более тяжелое течение болезни. Это значит, что городу потребуется больше коек, стационаров и других ресурсов в связи с ростом госпитализаций.

Ранее Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице стремительно осложняется. По словам градоначальника, в городе наблюдается огромная динамика по COVID-19 - всего за несколько дней число инфицированных увеличилось с трех до семи тысяч.