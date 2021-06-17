Попова объяснила резкий рост заболеваемости COVID-19 в России

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова объяснила резкий рост заболеваемости коронавирусом в России. По ее мнению, это связано с «тотальным нигилизмом» населения по отношению к защитным мерам.

«Первое - это нигилизм тотальный по отношению к мерам, которыми мы защищались от коронавируса», - отметила Попова в эфире канала «Россия 1».

Глава Роспотребнадзора отметила, что максимально интенсивный прирост числа заболевших в сутки демонстрируют Москва и Московская область. Учитывая ситуацию, Попова порекомендовала максимально сократить число контактов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседание президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом сообщил, что решение об обязательной вакцинации сотрудников предприятий сфер обслуживания было непростым. Но данное решение, по словам градоначальника, продиктовано необходимостью и серьезной ситуацией с заболеваемостью COVID-19 в столице.