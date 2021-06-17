Десять тысяч «квадратов» огня: под Владимиром горят цеха, котельная и склады
О пострадавших не сообщается. Известно, что по данному адресу располагается деревообрабатывающее предприятие.
© Видео: Подслушано в Струнино, "ВКонтакте" © Фото: Подслушано в Струнино, "ВКонтакте"
Во Владимирской области начался крупный пожар. В городе Струнино загорелись цеха, котельная и склады.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС, площадь возгорания составляет 10 тысяч квадратных метров.
«В 18:27 поступило сообщение о пожаре в производственном здании в городе Струнино, на улице Островского, 7», - сказали в экстренной службе.
Отмечается, что по данному адресу располагается деревообрабатывающее предприятие.