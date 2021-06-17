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Десять тысяч «квадратов» огня: под Владимиром горят цеха, котельная и склады

Иван Линдеманн
20:00 17.06.2021
О пострадавших не сообщается. Известно, что по данному адресу располагается деревообрабатывающее предприятие.
© Видео: Подслушано в Струнино, "ВКонтакте" © Фото: Подслушано в Струнино, "ВКонтакте"
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Во Владимирской области начался крупный пожар. В городе Струнино загорелись цеха, котельная и склады.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС, площадь возгорания составляет 10 тысяч квадратных метров.

«В 18:27 поступило сообщение о пожаре в производственном здании в городе Струнино, на улице Островского, 7», - сказали в экстренной службе.

Отмечается, что по данному адресу располагается деревообрабатывающее предприятие.

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