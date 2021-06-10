Криворучко ознакомился с ударным вертолетом Ка-52М, получившим новый комплекс вооружения
© Фото: ТРК "Звезда"
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Криворучко ознакомился с ударным вертолетом Ка-52М, получившим новый комплекс вооружения
© Фото: ТРК "Звезда"
В ДPУГИХ CMИ
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