Около 900 человек эвакуировали на востоке Крыма из-за подтоплений

На востоке Крыма после ливней оказались подтопленными более 300 домов. Об этом сообщили в региональном МЧС. Отмечается, что из зоны бедствия эвакуированы около 900 человек.

«Для ликвидации последствий организовано проведение следующих мероприятий: продолжается работа оперативного штаба и аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Республике Крым; проведена эвакуация населения, попавшего в зоны подтоплений (865 человек), эвакуация населения в городе Керчи продолжается», - сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время остаются частично обесточены 16 линий электропередач в 2 муниципальных образованиях.

«Администрацией Ленинского района выделена техника для проведения землеройных работ с целью отвода воды, для организации последующей откачки», - сказали в МЧС.

В поселках Кировское и Советское завершены работы по ликвидации последствий подтопления.