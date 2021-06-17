Около 900 человек эвакуировали на востоке Крыма из-за подтоплений
На востоке Крыма после ливней оказались подтопленными более 300 домов. Об этом сообщили в региональном МЧС. Отмечается, что из зоны бедствия эвакуированы около 900 человек.
«Для ликвидации последствий организовано проведение следующих мероприятий: продолжается работа оперативного штаба и аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Республике Крым; проведена эвакуация населения, попавшего в зоны подтоплений (865 человек), эвакуация населения в городе Керчи продолжается», - сказано в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в настоящее время остаются частично обесточены 16 линий электропередач в 2 муниципальных образованиях.
«Администрацией Ленинского района выделена техника для проведения землеройных работ с целью отвода воды, для организации последующей откачки», - сказали в МЧС.
В поселках Кировское и Советское завершены работы по ликвидации последствий подтопления.