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Назван срок начала серийных поставок в войска бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ»

Олеся Степакова
21:31 17.06.2021
По словам главного конструктора предприятия «Ремдизель» Игоря Зараховича, бронеавтомобиль завершил государственные испытания.
Назван срок начала серийных поставок в войска бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ»
© Фото: Михаил Воскресенский РИА Новости
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Серийные поставки в Воздушно-десантные войска РФ бронеавтомобилей «Тайфун-ВДВ» начнутся в июле 2021 года.  Об этом сообщил главный конструктор предприятия «Ремдизель» Игорь Зарахович в рамках рабочей поездки на завод компании замминистра обороны РФ Алексея Криворучко.

«Тайфун-ВДВ» завершил государственные испытания, получает литеру «О1» (позволяет начать серийное производство – Прим.ред). В следующем месяце начинаются серийные поставки этих машин», ­- уточнил Зарахович.

В четверг, 16 июня, замминистра обороны РФ Алексей Криворучко посетил «Ремдизель». Замминистра обсудил с руководством предприятия ход выполнения гособоронзаказа и исполнение госконтрактов, а также проводимые на предприятии работы по  импортозамещению иностранных комплектующих и выпуска бронеавтомобилей нового модельного ряда.

«Ремдизель» выпускает технику для эксплуатации в Вооруженных силах, в основном это бронеавтомобили линейки «Тайфун» разного класса и разной колесной формулы. Объем гособоронзаказа на предприятии составляет 93%. В среднем в год завод выпускает около 300 бронемашин. Так,  в 2020 году «Ремдизель» выпустил 250 машин для нужд Минобороны.

Ранее, в ходе рабочей поездки замминистра обороны РФ Алексея Криворучко на предприятие, стало известно, что Минобороны получит партию новейших санитарных бронемашин «Линза».

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