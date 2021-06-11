Путин подписал закон о бесплатной газификации населения

Президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном подключении населения к газу за счет надбавок к тарифам на транспортировку газа. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Доведение газа до участка, согласно новому закону, может проводиться без привлечения средств граждан. Прежде всего источником финансирования газификации становится инвестиционная надбавка ГРО (газораспределительная организация), которую теперь можно направлять на финансирование «последней мили».

Ранее Сечин предупредил о скором дефиците нефти и газа в мире. Прирост нефти и газа в последние годы находится на исторических минимумах, рассказал глава «Роснефти».