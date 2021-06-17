В стране и мире Коронавирус Разработчики «Спутника V» предложат производителям дозу вакцины от индийского штамма COVID-19 Олеся Степакова Прививка адаптирована для работы против дельта-варианта коронавируса, впервые обнаруженного в Индии. © Фото: sputnikvaccine.com Читайте нас на: Разработчики «Спутника V» в ближайшее время смогут предложить другим производителям вакцин дополнительную бустерную дозу российской вакцины для профилактики заражения индийским штаммом COVID-19. «Команда "Спутника V" скоро предложит другим производителям бустерную вакцину для борьбы с дельта-вариантом коронавируса, впервые обнаруженного в Индии», - говорится в сообщении, размещенном в Twitter вакцины «Спутник V». Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе со «Звездой» рассказал, что современные вакцины от COVID-19 в большей или меньшей степени защищают от всех мутировавших типов коронавируса. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика