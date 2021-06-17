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Появились данные углубленного обследования Фернандеса

Светлана Иванова
16:48 17.06.2021
Защитник сборной России по футболу, предположительно, сможет вновь тренироваться через несколько дней. Согласно результатам обследования, у игрока нет ни структурных изменений в позвоночнике, ни сотрясения головного мозга.
Появились данные углубленного обследования Фернандеса
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
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Травма защитника сборной России по футболу Марио Фернандеса, которую он получил в ходе встречи второго тура группового этапа чемпионата Европы-2020 против команды Финляндии, не затрагивает структурные изменения в позвоночнике. Игрок также избежал сотрясения головного мозга. Об этом стало известно после прохождения футболистом дополнительного углубленного исследования, сообщили в пресс-службе РФС.

Согласно данным организации, в четверг, 17 мая, Фернандесу провели магнитно-резонансную и компьютерную томографии головы и позвоночника, а также нейрофизиологическое обследование с применением современных технологий. Манипуляции выполнялись на базе спинального центра московской ГКБ 67.

Согласно выводам врачей, сейчас у игрока наблюдается посттравматический теномиозит мышц спины. Предположительно, к тренировкам Фернандес вернется уже через несколько дней.

 В сообщении добавили, что защитнику проведут весь необходимый комплекс лечения в расположении сборной России. При этом план лечения будет скоординирован со специалистами центра.

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