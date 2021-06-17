Появились данные углубленного обследования Фернандеса

Травма защитника сборной России по футболу Марио Фернандеса, которую он получил в ходе встречи второго тура группового этапа чемпионата Европы-2020 против команды Финляндии, не затрагивает структурные изменения в позвоночнике. Игрок также избежал сотрясения головного мозга. Об этом стало известно после прохождения футболистом дополнительного углубленного исследования, сообщили в пресс-службе РФС.

Согласно данным организации, в четверг, 17 мая, Фернандесу провели магнитно-резонансную и компьютерную томографии головы и позвоночника, а также нейрофизиологическое обследование с применением современных технологий. Манипуляции выполнялись на базе спинального центра московской ГКБ 67.

Согласно выводам врачей, сейчас у игрока наблюдается посттравматический теномиозит мышц спины. Предположительно, к тренировкам Фернандес вернется уже через несколько дней.

В сообщении добавили, что защитнику проведут весь необходимый комплекс лечения в расположении сборной России. При этом план лечения будет скоординирован со специалистами центра.