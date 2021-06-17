Подавший в отставку сенатор Королев объяснил свой поступок

Сенатор Олег Королев решил досрочно сложить с себя полномочия члена Совета Федерации от Липецкой области в связи с состоянием здоровья. Об этом он рассказала телеканалу «Звезда».

«Я сейчас на лечении. Иду на поправку. По состоянию здоровья я уже на двух сессиях не был. Так складывается, это здоровье. Наверное, не смогу и на ближайших быть. Врачи настоятельно рекомендуют себя не нагружать. Самое правильное сейчас - взять паузу для полной стабилизации здоровья. Я всю жизнь руководителем был, нагрузка была огромная, еще возраст сказывается», - сказал он.

О дальнейших планах после лечения сенатор предпочел не говорить.

Ранее стало известно, что Совет Федерации рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий Королева 23 июня. В мае сенатор стал участником ДТП в Липецкой области, которое, по его словам, произошло из-за состояния его здоровья.