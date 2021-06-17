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Совфед рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий сенатора Королева

Иван Линдеманн
15:03 17.06.2021
Он сам подал письменное заявление о сложении своих полномочий по состоянию здоровья.
Совфед рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий сенатора Королева
© Фото: Алексей Никольский, РИА Новости
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На ближайшем пленарном заседании Совет Федерации рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий Олега Королева, который в мае этого года стал участником ДТП в Липецке. Об этом сообщил глава комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

Он рассказал, что сенатор сам подал письменное заявление о сложении своих полномочий по состоянию здоровья.

«В соответствии с регламентом заявление будет рассмотрено комитетом, Советом палаты и вынесено на ближайшее заседание Совета Федерации», - уточнил Тимченко.

Королев занимал должность члена Совета Федерации от Липецкой области с ноября 2018 года.  До этого он руководил данным регионом с 1998 года. В мае этого года сенатор попал в аварию. Он объяснил, что это произошло из-за проблем с сердцем. Королев отрицает, что в момент ДТП находился в нетрезвом состоянии. После инцидента «Единая Россия» приостановила членство в своих рядах Королева по его собственному желанию.

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