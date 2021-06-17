Совфед рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий сенатора Королева

На ближайшем пленарном заседании Совет Федерации рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий Олега Королева, который в мае этого года стал участником ДТП в Липецке. Об этом сообщил глава комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

Он рассказал, что сенатор сам подал письменное заявление о сложении своих полномочий по состоянию здоровья.

«В соответствии с регламентом заявление будет рассмотрено комитетом, Советом палаты и вынесено на ближайшее заседание Совета Федерации», - уточнил Тимченко.

Королев занимал должность члена Совета Федерации от Липецкой области с ноября 2018 года. До этого он руководил данным регионом с 1998 года. В мае этого года сенатор попал в аварию. Он объяснил, что это произошло из-за проблем с сердцем. Королев отрицает, что в момент ДТП находился в нетрезвом состоянии. После инцидента «Единая Россия» приостановила членство в своих рядах Королева по его собственному желанию.