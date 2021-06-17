Доктор Комаровский предупредил об опасности популярной пищевой добавки

Некоторым людям нельзя употреблять в пищу популярную пищевую добавку лецитин. Об этом рассказал телеведущий и врач Евгений Комаровский. Как сообщил доктор в Instagram, вещество может негативно влиять не сердечно-сосудистую систему.

«Вы должны знать, что в процессе расщепления лецитина в кишечнике образуются вещества, оказывающие негативное влияние на сердечно-сосудистую систему. В этом плане есть определенный риск передозировки», - пояснил Комаровский.

Доктор добавил, что информация о пользе этой пищевой добавки преувеличена, и никто из членов его семьи не принимает лецитин. Более того, врач также не назначает этот препарат своим пациентам.

Лецитин представляет собой фосфолипидный комплекс. В фармакологии вещество используется для нормализации метаболизма и жирового обмена в организме, а также поддержки функционирования нервной и сердечно-сосудистой систем.