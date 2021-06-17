Путин: гонка вооружений идет, но не по нашей вине

Гонка вооружений между США и РФ идет не по вине России, заявил президент Владимир Путин на встрече с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления.

«Есть вещи которые представляют и для нас, и для США абсолютный приоритет и интерес. Это проблема сдерживания гонки вооружений. К сожалению не по нашей инициативе она идет скрытно или открыто», - сказал глава государства.

Путин также прокомментировал вывод американских войск из Афганистана.

«Это совсем рядом с нами. У нас военная база в Таджикистане находится. Как будем выстраивать отношения по этому направлению, обеспечивать безопасность в регионе», - добавил он.

Напомним, накануне, 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Лидеры общались на протяжении нескольких часов. Переговоры состояли из встречи в узком составе и беседы в расширенном составе.