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Опубликовано видео из салона самолета, выкатившегося с полосы в Симферополе

Ян Брацкий
14:06 17.06.2021
Специальные службы аэропорта уже убрали самолет с полосы, поэтому аэропорт вскоре может возобновить свою работу.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Пассажиров самолета, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Симферополе, начали выпускать из салона. Об этом рассказала одна из находящихся на борту воздушного судна туристок Александра Пашина.

«Мы на данный момент находимся до сих пор в самолете и не покидали его, но сообщили, что самолет уже убрали, поэтому, возможно, что скоро откроют Симферополь», - отметила девушка.

Инцидент произошел с лайнером Boeing-767 авиакомпании Pegas Fly. Экипаж воздушного судна благополучно совершил посадку, но во время руления лайнер частично выкатился на грунт.

© ТРК "Звезда"

Из-за случившегося взлетно-посадочная полоса аэропорта оказалась заблокирована. Несколько самолетов были перенаправлены в Анапу и Краснодар.

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