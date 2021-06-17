Опубликовано видео из салона самолета, выкатившегося с полосы в Симферополе

Пассажиров самолета, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Симферополе, начали выпускать из салона. Об этом рассказала одна из находящихся на борту воздушного судна туристок Александра Пашина.

«Мы на данный момент находимся до сих пор в самолете и не покидали его, но сообщили, что самолет уже убрали, поэтому, возможно, что скоро откроют Симферополь», - отметила девушка.

Инцидент произошел с лайнером Boeing-767 авиакомпании Pegas Fly. Экипаж воздушного судна благополучно совершил посадку, но во время руления лайнер частично выкатился на грунт.