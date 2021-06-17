Опубликовано видео из салона самолета, выкатившегося с полосы в Симферополе
Специальные службы аэропорта уже убрали самолет с полосы, поэтому аэропорт вскоре может возобновить свою работу.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Пассажиров самолета, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Симферополе, начали выпускать из салона. Об этом рассказала одна из находящихся на борту воздушного судна туристок Александра Пашина.
«Мы на данный момент находимся до сих пор в самолете и не покидали его, но сообщили, что самолет уже убрали, поэтому, возможно, что скоро откроют Симферополь», - отметила девушка.
Инцидент произошел с лайнером Boeing-767 авиакомпании Pegas Fly. Экипаж воздушного судна благополучно совершил посадку, но во время руления лайнер частично выкатился на грунт.
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