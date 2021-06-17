В стране и мире Прокуратура начала проверку по факту выкатывания самолета за пределы ВПП в Симферополе Ян Брацкий Находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа не пострадали. © Фото: ЧП Новосибирск, ВК Читайте нас на: Прокуратура назначила проверку по факту выкатывания самолета за пределы взлетно-посадочной полосы в Симферополе. Инцидент произошел с бортом Boeing-767 авиакомпании Pegas Fly 17 июня. © ЧП Новосибирск, ВК Экипаж воздушного судна благополучно совершил посадку, но во время руления лайнер частично выкатился на грунт, пишут «Известия». Находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа не пострадали, оперативные службы доставили их в терминал сразу после ЧП. © ЧП Новосибирск, ВК Из-за случившегося взлетно-посадочная полоса аэропорта оказалась заблокирована. Несколько самолетов кружат в зоне ожидания, часть из них перенаправлены в Анапу и Краснодар. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика