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Прокуратура начала проверку по факту выкатывания самолета за пределы ВПП в Симферополе

Ян Брацкий
12:39 17.06.2021
Находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа не пострадали.
Прокуратура начала проверку по факту выкатывания самолета за пределы ВПП в Симферополе
© Фото: ЧП Новосибирск, ВК
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Прокуратура назначила проверку по факту выкатывания самолета за пределы взлетно-посадочной полосы в Симферополе. Инцидент произошел с бортом Boeing-767 авиакомпании Pegas Fly 17 июня.

© ЧП Новосибирск, ВК

Экипаж воздушного судна благополучно совершил посадку, но во время руления лайнер частично выкатился на грунт, пишут «Известия». Находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа не пострадали, оперативные службы доставили их в терминал сразу после ЧП.

© ЧП Новосибирск, ВК

Из-за случившегося взлетно-посадочная полоса аэропорта оказалась заблокирована. Несколько самолетов кружат в зоне ожидания, часть из них перенаправлены в Анапу и Краснодар.

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