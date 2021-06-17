Прокуратура начала проверку по факту выкатывания самолета за пределы ВПП в Симферополе
Находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа не пострадали.
© Фото: ЧП Новосибирск, ВК
|
Прокуратура начала проверку по факту выкатывания самолета за пределы ВПП в Симферополе
Находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа не пострадали.
© Фото: ЧП Новосибирск, ВК
|
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