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Эксперт рассказал, какую часть куриной тушки лучше не есть

Ян Брацкий
08:30 15.06.2021
Самым безопасным является белое мясо грудки, но даже оно нуждается в тщательной термической обработке.
Эксперт рассказал, какую часть куриной тушки лучше не есть
© Фото: pixabay.com
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Употребление некоторых частей курицы может нанести вред здоровью. Об этом россиян предупредил эксперт по здоровому питанию, шеф-повар и кулинарный блогер Сергей Синицын.

«Если в курицу попадают какие-то паразиты или ее пичкают какими-нибудь химикатами, в первую очередь страдают внутренние органы. Как правило это потроха, они самые опасные», - объяснил эксперт в беседе с радио Sputnik.

Белое мясо грудки - самое безопасное, считает специалист по здоровому питанию. Однако, даже это мясо нуждается в тщательной термической обработке.

«Курицу нужно как минимум два раза варить: первый раз - несколько минут и слить бульон, дальше варить достаточно долго, так она будет максимально безопасна для употребления в пищу», - уточнил Сергей Синицын.

При выборе курицы лучше отдавать предпочтение фермерскому продукту, уточнил он. По своему внешнему виду такая курица может проигрывать магазинной, но в перспективе это мясо более качественное и безопасное.

«Некоторые производители проделывают манипуляции с продуктами, вводят растворы, замачивают, чтобы птица стала больше. Человек видит на прилавке достаточно плотную, жирную, сочную тушку, а на самом деле ничего хорошего в этом нет», - заметил шеф-повар.

Поэтому, выбирая курицу, необходимо тщательно осматривать тушку на предмет проколов, пятен и посторонних химических запахов.

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