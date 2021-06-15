В стране и мире Эксперт рассказал, какую часть куриной тушки лучше не есть Ян Брацкий Самым безопасным является белое мясо грудки, но даже оно нуждается в тщательной термической обработке. © Фото: pixabay.com Читайте нас на: Употребление некоторых частей курицы может нанести вред здоровью. Об этом россиян предупредил эксперт по здоровому питанию, шеф-повар и кулинарный блогер Сергей Синицын. «Если в курицу попадают какие-то паразиты или ее пичкают какими-нибудь химикатами, в первую очередь страдают внутренние органы. Как правило это потроха, они самые опасные», - объяснил эксперт в беседе с радио Sputnik. Белое мясо грудки - самое безопасное, считает специалист по здоровому питанию. Однако, даже это мясо нуждается в тщательной термической обработке. «Курицу нужно как минимум два раза варить: первый раз - несколько минут и слить бульон, дальше варить достаточно долго, так она будет максимально безопасна для употребления в пищу», - уточнил Сергей Синицын. При выборе курицы лучше отдавать предпочтение фермерскому продукту, уточнил он. По своему внешнему виду такая курица может проигрывать магазинной, но в перспективе это мясо более качественное и безопасное. «Некоторые производители проделывают манипуляции с продуктами, вводят растворы, замачивают, чтобы птица стала больше. Человек видит на прилавке достаточно плотную, жирную, сочную тушку, а на самом деле ничего хорошего в этом нет», - заметил шеф-повар. Поэтому, выбирая курицу, необходимо тщательно осматривать тушку на предмет проколов, пятен и посторонних химических запахов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика