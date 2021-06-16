В МИД России рассказали о сроках встречи по стратегической стабильностью между РФ и США

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что России и США необходимо определить даты первой встречи в рамках консультаций по стратегической стабильности. Представитель дипведомства напомнил, что об их запуске ранее в ходе переговоров договорились Владимир Путин и Джо Байден, но решение данного вопроса займет несколько недель, не месяцев.

«Нам предстоит определить эти даты. Но по всем признакам, это вопрос недель, а не месяцев», - подчеркнул Рябков в интервью газете «Коммерсант».

Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в среду, 16 июня в Женеве. Переговоры длились 4,5 часа. По итогам президент РФ заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры Владимира Путина и Джо Байдена на историческом саммите в Женеве прошли в соответствии с ожиданиями российской стороны.