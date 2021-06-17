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В МИД РФ оценили законопроект, обязывающий IT-гигантов открывать филиалы в России

Олеся Степакова
14:51 17.06.2021
По словам Марии Захаровой, этим законом будут созданы необходимые рамки для конструктивного диалога между государством и интернет-отраслью.
В МИД РФ оценили законопроект, обязывающий IT-гигантов открывать филиалы в России
© Фото: pixabay
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что принятый Госдумой в четверг, 17 июня, законопроект, обязывающий IT-гиганты открывать представительства в России, - это важный шаг к понятным правилам регулирования Интернета.

«Теперь, в случае неисполнения такими компаниями требований российского законодательства, например, в части обращения с персональными данными пользователей, модерирования и блокировки по своему усмотрению аккаунтов, и контента, других актов цифрового произвола, подрывающего принципы свободного доступа к информации, они уже не смогут отмахнуться от наших, как это было до последнего времени, безответных призывов к наведению порядка, воспользовавшись своим пребыванием в других юрисдикциях», - написала Захарова в своем Telegram-канале.

По ее мнению, этим законом будут созданы необходимые рамки для конструктивного диалога между государством и интернет-отраслью.

«Тем более что при его разработке законодатели в полной мере учли соображения всех заинтересованных сторон, включая общественность и бизнес», - уточнила дипломат.

Согласно законопроекту, в случае нарушения требований, доступ к иностранному интернет-ресурсу может быть частично ограничен, или ресурс может быть полностью заблокирован. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2022 года, до этого его должен буден рассмотреть Совете Федерации и утвердить президент.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении проект закона о бесплатном доступе к отечественным социально значимым сайтам.

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