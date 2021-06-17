Госдума приняла закон о бесплатном доступе к социально значимым сайтам

Госдума приняла в третьем чтении проект закона о бесплатном доступе к отечественным социально значимым сайтам. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте нижней палаты парламента.

Согласно документу, услуги связи и доступа к Интернету для доступа к сайтам, которые включены в перечень российских социально значимых ресурсов, должны предоставляться абоненту бесплатно.

Перечень таких сайтов будет установлен специальной комиссией. По словам депутатов, в данный список попадут сайты органов государственной власти, порталы государственных и муниципальных услуг.