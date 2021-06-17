Иван Краско назвал настоящую причину смерти своего сына Андрея

Андрей Краско ушел из жизни не из-за сердечной недостаточности, а от недостатка сердечности. Такое мнение высказал отец актера Иван Краско. Об этом он заявил на вручении ежегодной премии за вклад в культуру и меценатство в Санкт-Петербурге.

«Я понял, что мой сын ушел от сердечной недостаточности, от недостатка сердечности, ему не хватало заботливой женской руки. С любящими он расстался, а остальные все чего-то хотели от моего Андрюши», - приводит его слова «Собеседник».

Андрей Краско скончался 4 июля 2006 года на 49-м году жизни во время съемок фильма. Его отец, которому уже исполнилось 90 лет, тем временем готовится вступить в брак в пятый раз.