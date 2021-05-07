Стало известно о планах актера Краско в очередной раз жениться

Российский актер театра и кино Иван Краско собрался жениться. Это будет уже пятый по счету брак 91-летнего артиста. Новой избранницей Краско стала Наталья Смыкова. Женщина уже заявила, что ее не интересуют деньги и недвижимость пожилого возлюбленного «которые делят всю его жизнь».

«Я буду счастлива, если Ваня будет заниматься любимым делом, но уже в свое удовольствие», - рассказала Смыкова «Собеседнику».

Краско родился 23 сентября 1930 года в Ленинградской области. Российскому зрителю он известен по своим ролям в сериалах «Агент национальной безопасности-3», «Убойная сила-4», «Мастер и Маргарита» и других. От предыдущих браков у Ивана Краско пятеро детей.