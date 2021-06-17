Названы самые дешевые страны для отдыха в июне

Российские туроператоры рассказали, что ОАЭ и Египет стали наиболее доступными странами дальнего зарубежья для отдыха в июне. В среднем, недельный тур на двоих обойдется в 70 тысяч рублей.

«Эмираты летом недорогие, поскольку там жарко, около +40 градусов. Но в целом комфортно, при гостиницах есть охлаждаемые бассейны», - сообщили специалисты, передают «Известия».

По словам туроператоров, самый дешевый вариант отдыха за границей на данный момент - Каир с последующим трансфером на египетские курорты. Специалисты подчеркивают, что за 70 тысяч в ОАЭ можно пожить в отелях три-четыре звезды с завтраками. При этом в Египте за те же деньги турист получает «четверку» или даже «пятерку» all inclusive.

Специалисты напомнили, что туристам для посадки в самолет в ОАЭ необходимо предъявить ПЦР-тест. Сертификата о вакцинации пока недостаточно. В Египет условия въезда такие же.

Ранее эксперты заявили, что лидером среди зарубежных стран, куда российские туристы намерены поехать в 2021 году, оказался Кипр. Средняя стоимость одной покупки в этой стране осталась на уровне 4 840 рублей.

При этом, согласно опросу среди туристов, популярными направлениями для летнего отдыха также остаются Мальдивы, Греция и ОАЭ.