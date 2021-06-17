Песков оценил возможность обмена Навального с США

Американская сторона не озвучивала предложений о возможном обмене блогера Алексея Навального на отбывающих наказание в США россиян. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, такого разговора не было, и таких предложений не озвучивалось», - сказал Песков в эфире радиостанции «Эхо Москвы», отвечая на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля добавил, что Навальный может войти в списки обмена заключенными, если вдруг выяснится, что он является гражданином США или работает на американские спецслужбы.

Ранее президент России Владимир Путин, после встречи с американским коллегой Джо Байденом, во время пресс-конференции ответил на вопрос журналиста об Алексее Навальном.

Путин встретился с Байденом в среду, 16 июня, в Женеве. После саммита его итоги подвели в Кремле и в Белом доме.