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В Кремле заявили об отсутствии конкретных шагов по организации встречи Путина и Зеленского

Ян Брацкий
13:24 17.06.2021
Ранее российский лидер заявил, что в случае встречи с президентом Украины, главной темой обсуждения может стать проблема отношений двух государств.
В Кремле заявили об отсутствии конкретных шагов по организации встречи Путина и Зеленского
© Фото: vladimir_zelenskiy95, Пресс-служба президента РФ
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Президент Российской Федерации Владимир Путин готов встретиться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, но пока никаких конкретных шагов по организации такой встречи нет. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Ранее президент Путин уже констатировал свою готовность встретиться с президентом Зеленским. Он это говорил сам, публично. Уверен, что в этом плане ничего не поменялось. Но пока, как мы знаем, никаких конкретных шагов в сторону организации этой встречи предпринято не было», - сказал Песков.

Ранее российский лидер заявил, что в случае встречи с Зеленским, главной темой обсуждения может стать проблема отношений двух государств, а не международная безопасность. При этом Путин не уверен, какие именно темы являются для Украины «вопросами международной безопасности». Он предположил, что возможно Киев хотел бы обсудить ситуацию в Донбассе.

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