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Ученые сообщили о неожиданных последствиях для здоровья от сокращения рабочего дня

Светлана Иванова
13:22 17.06.2021
Увеличение продуктивности и улучшение общего самочувствия сотрудников при укороченном рабочем дне носит временный характер, тогда как в долгосрочной перспективе люди начинают страдать от стресса и перегрузок.
Ученые сообщили о неожиданных последствиях для здоровья от сокращения рабочего дня
© Фото: Noel Hendrickson, moodboard, Globallookpress
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При сокращении длительности рабочего дня до пяти часов увеличивается продуктивность и улучшается общее самочувствие сотрудников. Однако этот эффект носит временных характер, после чего люди начинают еще больше страдать от хронического стресса. К такому выводу пришли ученые, проведя соответствующее исследование, пишет Daily Mail.

Авторы научной работы изучили ряд экспериментов по сокращению длительности рабочего дня в некоторых компаниях и пришли к выводу, что первоначальное увеличение производительности со стороны работников через несколько месяцев сменяется высоким уровнем перегруженности. Интенсивный рабочий процесс приводит к тому, что люди начинают страдать от возросшего стресса.

Пятичасовой рабочий день негативно сказывается и на корпоративной культуре, поскольку из-за высокого темпа работы сотрудники практически перестают общаться. В итоге среди работников падает лояльность. Такой сценарий развития событий продемонстрировал эксперимент в одной из компаний, которую через два года работы в обновленном режиме покинули более 40 процентов персонала.

По мнению исследователей,  результаты эксперимента показывают, что ресурсы головного мозга человека небезграничны, и сокращать длительность рабочего дня следует с осторожностью, адекватно оценивая плюсы и минусы такого решения.

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