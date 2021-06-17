Ученые сообщили о неожиданных последствиях для здоровья от сокращения рабочего дня

При сокращении длительности рабочего дня до пяти часов увеличивается продуктивность и улучшается общее самочувствие сотрудников. Однако этот эффект носит временных характер, после чего люди начинают еще больше страдать от хронического стресса. К такому выводу пришли ученые, проведя соответствующее исследование, пишет Daily Mail.

Авторы научной работы изучили ряд экспериментов по сокращению длительности рабочего дня в некоторых компаниях и пришли к выводу, что первоначальное увеличение производительности со стороны работников через несколько месяцев сменяется высоким уровнем перегруженности. Интенсивный рабочий процесс приводит к тому, что люди начинают страдать от возросшего стресса.

Пятичасовой рабочий день негативно сказывается и на корпоративной культуре, поскольку из-за высокого темпа работы сотрудники практически перестают общаться. В итоге среди работников падает лояльность. Такой сценарий развития событий продемонстрировал эксперимент в одной из компаний, которую через два года работы в обновленном режиме покинули более 40 процентов персонала.

По мнению исследователей, результаты эксперимента показывают, что ресурсы головного мозга человека небезграничны, и сокращать длительность рабочего дня следует с осторожностью, адекватно оценивая плюсы и минусы такого решения.