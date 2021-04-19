Названа безопасная норма орехов в сутки

В сутки без вреда для здоровья можно съедать максимум 60 граммов орехов. Об этом рассказала врач-диетолог ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова.

«В сутки можно съедать от 30 до 50 граммов орехов. Максимум 60 граммов. Больше - это лишние калории», - пояснила специалист.

Денисова уточнила, что в ста граммах орехов содержится порядка 500-600 килокалорий. Помимо этого, при такого рода переедании могут возникнуть неприятные симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта.

Как пояснила врач в беседе с aif.ru, грецкого ореха рекомендуется употреблять пять-шесть половинок от ядра в сутки, миндаля или фундука - 10-12 штук. Кедровых орешков можно съесть столовую ложку с горкой.

По словам Денисовой, орехи полезны для сердца и сосудов, так как они содержат много омега-3. Она добавила, что, согласно данным многочисленных исследований, что регулярное употребление орехов людьми в 60-70 лет достоверно снижает риск возникновения атеро­склероза и других сердечных заболеваний.