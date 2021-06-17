В стране и мире На военном мемориальном кладбище в Мытищах началось прощание с космонавтом Шаталовым Тимур Шерзад Усопший был тринадцатым по счету советским космонавтом и тридцать четвертым космонавтом в мире. В его послужном списке были три космических полета на кораблях «Союз-4», «Союз-8» и «Союз-10». © Фото: Роскосмос Читайте нас на: Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах стало местом прощания с летчиком-космонавтом Владимиром Шаталовым. О кончине дважды Героя Советского Союза сообщалось два дня назад, 15 июня. Усопший был тринадцатым по счету советским космонавтом и тридцать четвертым космонавтом в мире. В его послужном списке были три космических полета на кораблях «Союз-4», «Союз-8» и «Союз-10». Он участвовал в создании экспериментальной космической станции, где был осуществлены переход космонавтов через открытый космос. Именем Шаталова назвали один из лунных кратеров. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика