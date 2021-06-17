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На военном мемориальном кладбище в Мытищах началось прощание с космонавтом Шаталовым

Тимур Шерзад
12:35 17.06.2021
Усопший был тринадцатым по счету советским космонавтом и тридцать четвертым космонавтом в мире. В его послужном списке были три космических полета на кораблях «Союз-4», «Союз-8» и «Союз-10».
На военном мемориальном кладбище в Мытищах началось прощание с космонавтом Шаталовым
© Фото: Роскосмос
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Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах стало местом прощания с летчиком-космонавтом Владимиром Шаталовым. 

О кончине дважды Героя Советского Союза сообщалось два дня назад, 15 июня. 

Усопший был тринадцатым по счету советским космонавтом и тридцать четвертым космонавтом в мире. В его послужном списке были три космических полета на кораблях «Союз-4», «Союз-8» и «Союз-10». Он участвовал в создании экспериментальной космической станции, где был осуществлены переход космонавтов через открытый космос. Именем Шаталова назвали один из лунных кратеров. 

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