На военном мемориальном кладбище в Мытищах началось прощание с космонавтом Шаталовым
Усопший был тринадцатым по счету советским космонавтом и тридцать четвертым космонавтом в мире. В его послужном списке были три космических полета на кораблях «Союз-4», «Союз-8» и «Союз-10».
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Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах стало местом прощания с летчиком-космонавтом Владимиром Шаталовым.
О кончине дважды Героя Советского Союза сообщалось два дня назад, 15 июня.
Усопший был тринадцатым по счету советским космонавтом и тридцать четвертым космонавтом в мире. В его послужном списке были три космических полета на кораблях «Союз-4», «Союз-8» и «Союз-10». Он участвовал в создании экспериментальной космической станции, где был осуществлены переход космонавтов через открытый космос. Именем Шаталова назвали один из лунных кратеров.