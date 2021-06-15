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Умер космонавт Владимир Шаталов

Андрей Аркадьев
11:54 15.06.2021
Ему было 93 года.
Умер космонавт Владимир Шаталов
© Фото: пресс-служба президента РФ
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Дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Владимир Шаталов  ушел из жизни сегодня в возрасте 93 лет. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Он родился 7 декабря 1927 года в городе Петропавловске (сегодня область Казахстана). Детство и юность провел в Ленинграде. В годы Великой Отечественной войны участвовал в строительстве оборонительных укреплений в Гатчине, затем был зачислен сыном полка.

Шаталов был 13-м советским космонавтом и 34-м кocмoнaвтом миpa. Он совершил три полета на кораблях «Союз-4», «Союз-8» и «Союз-10». При участии Шаталова впервые в мире была создана экспериментальная космическая станция и осуществлен переход через открытый космос космонавтов. Его именем назван кратер на Луне.

В Роскосмосе выразили соболезнования родным и близким космонавта.

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