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Глава Крыма осмотрел затопленные улицы Керчи

Ян Брацкий
11:28 17.06.2021
После аномальных ливней с грозами по всему городу отмечаются проблемы с электроснабжением.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: kerchtv, YouTube
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Жители Керчи вынуждены пересесть на лодки. Город затоплен после сильнейшего ливня. За ночь там выпало две месячные нормы осадков, река Мелек-Чесме вышла из берегов и затопила центральные улицы. На лодке по городу передвигается и глава Крыма Сергей Аксенов, который прибыл туда, чтобы лично оценить обстановку.

Вода стоит во дворах и на первых этажах домов. В том числе подтоплены цокольные этажи больниц. Возникли проблемы с энергоснабжением. На некоторых участках уровень воды поднялся выше капотов автомобилей. Сегодня масштабные потопы прогнозируются также в Новороссийске, Феодосии и Анапе.

Центральную часть Крыма стихия затронула не так сильно, но и там выпало большое количество осадков. В Симферополе зафиксировано до 80% месячной нормы. В МЧС объявили штормовое предупреждение в Крыму из-за погодных условий. 

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