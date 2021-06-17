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В ГИБДД опровергли новость об отказе от взимания штрафа за отсутствие талона ТО при ДТП

Ян Брацкий
12:15 17.06.2021
Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что попавших в ДТП автомобилистов не будут наказывать за отсутствие техосмотра.
В ГИБДД опровергли новость об отказе от взимания штрафа за отсутствие талона ТО при ДТП
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
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В ГИБДД опровергли новость о том, что водители попавшие в дорожно-транспортное происшествие и не имеющие талона ТО смогут избежать штрафа за его отсутствие. Об этом свидетельствует сообщение ТАСС.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что попавших в ДТП автомобилистов не будут наказывать за отсутствие техосмотра, прохождение которого стало добровольным.

Соответствующее заявление сделал начальник отдела организации деятельности по техническому надзору Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Сергей Чипурин.

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