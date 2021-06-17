В Москве запустили новую систему борьбы с превышением скорости

В Зеленограде заработала новая система контроля скорости. По данным Департамента транспорта Москвы, теперь на одном из перекрестков населенного пункта превышение распознает дорожное покрытие.

На пересечении проспекта Генерала Алексеева и улицы Конструктора Гуськова под асфальтом были установлены 27 детекторов, которые способны сканировать скоростной режим проезжающего транспорта. Когда датчики замечают превышение, они передают сигнал на связанный с ними светофор, который показывает водителю красный сигнал. По сути, это принудительная остановка, заставляющая снизить скорость. При этом встречный поток, если в нем никто не нарушает скоростной режим, система не тормозит.

О дальнейших перспективах использования новинки в департаменте не сообщили.

Ранее в ГИБДД РФ высказались категорически против предложения снизить допустимый порог превышения разрешенной скорости с 20 до 10 км/ч и максимальную скорость передвижения в городах до 30 км/ч.