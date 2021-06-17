Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Москве запустили новую систему борьбы с превышением скорости

Роман Захаров
11:07 17.06.2021
Контролировать скоростной режим в столице стали при помощи «умного» асфальта.
В Москве запустили новую систему борьбы с превышением скорости
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости
Читайте нас на:

В Зеленограде заработала новая система контроля скорости. По данным Департамента транспорта Москвы, теперь на одном из перекрестков населенного пункта превышение распознает дорожное покрытие.

На пересечении проспекта Генерала Алексеева и улицы Конструктора Гуськова под асфальтом были установлены 27 детекторов, которые способны сканировать скоростной режим проезжающего транспорта. Когда датчики замечают превышение, они передают сигнал на связанный с ними светофор, который показывает водителю красный сигнал. По сути, это принудительная остановка, заставляющая снизить скорость. При этом встречный поток, если в нем никто не нарушает скоростной режим, система не тормозит.

О дальнейших перспективах использования новинки в департаменте не сообщили.

Ранее в ГИБДД РФ высказались категорически против предложения снизить допустимый порог превышения разрешенной скорости с 20 до 10 км/ч и максимальную скорость передвижения в городах до 30 км/ч. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.