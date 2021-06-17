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В Кремле констатировали невозможность соблюдения позиций РФ и США по Белоруссии

Ян Брацкий
11:06 17.06.2021
Президенты Владимир Путин и Джо Байден беседовали почти пять часов и за это время успели обсудить представляющие взаимный интерес вопросы и актуальные проблемы мировой повестки.
В Кремле констатировали невозможность соблюдения позиций РФ и США по Белоруссии
© Фото: Виктор Толочко, РИА Новости
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Между Россией и США есть существенные расхождения по Белоруссии. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«На встрече Путина и Байдена было констатировано, что сблизить позиции по Белоруссии невозможно», - заявил Песков.

Что касается ситуации на Украине, добавил представитель Кремля, то подробно эта ситуация не обсуждалась, но была обозначена в арсенале существующих проблем. Историческая встреча двух президентов прошла накануне на вилле Ла Гранж в Женеве. Переговоры заняли почти пять часов и состояли из встречи в узком составе и беседы в расширенном составе.

Среди актуальных тем были обозначены стратегическая стабильность, двусторонние и торгово-экономические отношения, региональные конфликты, климат, борьба с коронавирусом и киберпреступностью.

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