В Кремле констатировали невозможность соблюдения позиций РФ и США по Белоруссии

Между Россией и США есть существенные расхождения по Белоруссии. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«На встрече Путина и Байдена было констатировано, что сблизить позиции по Белоруссии невозможно», - заявил Песков.

Что касается ситуации на Украине, добавил представитель Кремля, то подробно эта ситуация не обсуждалась, но была обозначена в арсенале существующих проблем. Историческая встреча двух президентов прошла накануне на вилле Ла Гранж в Женеве. Переговоры заняли почти пять часов и состояли из встречи в узком составе и беседы в расширенном составе.

Среди актуальных тем были обозначены стратегическая стабильность, двусторонние и торгово-экономические отношения, региональные конфликты, климат, борьба с коронавирусом и киберпреступностью.