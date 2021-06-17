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Российский посол Антонов вернется в Вашингтон на днях

Роман Захаров
11:31 17.06.2021
Ранее Антонов и руководитель американской дипмиссии в Москве Джон Салливан вернулись в свои страны для консультаций.
Российский посол Антонов вернется в Вашингтон на днях
© Фото: Bai Xueqi, Xinhua, Globallookpress
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Российский посол Анатолий Антонов, скорее всего, на днях вернется в Вашингтон. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«На днях, наверное, прилетит», - сказал он в интервью радио «Эхо Москвы», отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Антонов и руководитель американской дипмиссии в Москве Джон Салливан вернулись в свои страны для консультаций. Во время встречи в Женеве между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Джо Байденом, которая состоялась 16 июня, главы государств договорились о возвращении послов к работе.

Иностранная пресса, оценивая итоги саммита, отметила, что начало диалога между странами положительно скажется на стратегической стабильности во всем мире и поможет нормализовать отношения Москвы и Вашингтона. 

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