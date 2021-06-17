Все в воде: опубликованы кадры из подтопленной Керчи

Сильные дожди, прошедшие в ночь на четверг в Крыму, затопили Керчь. Подтопленными оказались 12 домов и местная больница. Из села Приозерное, где вода залила 18 жилых строений, пришлось эвакуировать 40 человек, сообщили в региональном главке МЧС.

«Из нормы (показатели выпадения осадков) выбиваются. В Керчи выпало 82 мм, что почти две месячные нормы. Белогорск - 88 мм, это тоже почти две месячные нормы. Керченский пролив - 73 мм - 1,5 месячные нормы. Мысовое, на Азовском море метеостанция - 43 мм, или чуть больше месячной нормы», - рассказала начальник Крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая в беседе с ТАСС.

Центральную часть Крыма стихия затронула не так сильно, но и там выпало большое количество осадков. В Симферополе зафиксированы до 80 процентов месячной номы. В МЧС объявили штормовое предупреждение в Крыму из-за погодных условий. Масштабные потопы прогнозируются в Анапе, Феодосии, Новороссийске и Керчи.