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В Кремле заявили, что передвижение войск РФ у границ Украины упоминалось на встрече Путина и Байдена

Андрей Аркадьев
10:52 17.06.2021
Углубленного обсуждения Украины на саммите РФ - США не было, она была обозначена в арсенале проблем.
В Кремле заявили, что передвижение войск РФ у границ Украины упоминалось на встрече Путина и Байдена
© Фото: Минобороны России
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Передвижение российских войск у украинской границы упоминалось на встрече президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля добавил, что углубленного обсуждения Украины на саммите не было, она была обозначена в арсенале проблем. Он констатировал, что по ситуации на Украине США осознают, что альтернативы минским соглашениям нет.

«Как ни странно, понимание того, что по Украине, по Донбассу единственным возможным средством урегулирования является имплементация минских договоренностей, кстати, - такое понимание было подтверждено, что единственное, что можно сделать, - это реализовать минские договоренности. Альтернативы у нас нет», - сказал он.

По словам Дмитрия Пескова, также на саммите была обсуждена важность сотрудничества по линии военных в Сирии.

Встреча российского и американского президентов прошла 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры общались на протяжении трех с половиной часов.

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